Власти Карелии планируют увеличить размер пособия опекунам

Глава Карелии поддержал предложение детского омбудсмена об индексации пособий опекунам.

Руководитель республики Артур Парфенчиков заслушал отчет уполномоченного по правам ребенка Геннадия Сараева по итогам прошлого года. В ходе встречи обсудили вопросы, которые требуют особого внимания и поддержки. Среди них — тема приемных семей.

«Сегодня в Карелии 296 сирот живут в центрах помощи детям. Это много. Наша цель — чтобы в Карелии таких центров не осталось, и каждый ребенок рос в семье. Поддержал предложение детского омбудсмена об индексации пособий опекунам. Поручил вице-премьеру Ларисе Подсадник совместно с Минфином проработать этот вопрос. Затем будем выходить с инициативой в Законодательное собрание», — пишет глава Карелии на своей странице в соцсети.

Ранее сообщалось, власти Карелии добились, чтобы женщин-предпринимательниц не лишали детских пособий.