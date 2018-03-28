Власти Карелии планируют запустить в республике туры выходного дня

Управление по туризму Карелии планирует привлекать в республику туристов, которые посещали бы регион регулярно, но на короткий срок.

"Принято решение запустить крупную коммуникационную кампанию. И над ней работать совместно с Центром территориального маркетинга, совместно с представителями бизнес-сообщества для того, чтобы продвигать продукт "В Петрозаводск на выходные", "В Карелию на выходные". Наша задача - максимально загружать ту инфраструктуру туризма, которая есть на сегодняшний день хотя бы на субботу-воскресенье или с возможностью расширения выходных дней. Например: пятница-суббота-воскресенье или суббота-воскресенье-понедельник", - заявила и.о. начальника управления по туризму Карелии Юлия Никитина.

На чем будет сделан акцент при организации подобных туров, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".