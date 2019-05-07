Власти Карелии поддержат предпринимателей, готовых сотрудничать с колониями

Министерство экономического развития и промышленности Карелии планирует оказать поддержку предпринимателям, установившим собственное оборудование в исправительных учреждениях.

Минэк республики начал прием документов по компенсации затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, установивших собственное оборудование в исправительных учреждениях региона. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по республике Карелия.

Предполагается, что установленное в местах заключения оборудование должно использоваться в целях организации новых или развития действующих производств.

Условиями конкурса по отбору кандидатов предполагается компенсация до 50% стоимости указанной категории оборудования.

"Это позволит пенитенциарным учреждениям региона привлечь на свои производственные площади новых предпринимателей из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, а также расширить уже организованные в учреждениях уголовно-исполнительной системы Карелии производства. Дополнительное трудоустройство осужденных при этом даст возможность лицам, отбывающим наказания в местах лишения свободы, зарабатывать и оплачивать исковые обязательства перед потерпевшими и государством", - сообщается на сайте УФСИН.

Конкурс объявлен 30 апреля. Прием документов от кандидатов продлится 14 дней.