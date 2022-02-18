Власти Карелии поделились итогами борьбы с последствиями снегопадов

Дорожные службы Карелии устраняют последствия непогоды в республике.
На автодороге Суйстамо — Соанлахти в Суоярвском районе обеспечен проезд транспорта. «Движение ещё затруднено: дорожная техника устраняет последствия аномальных снегопадов», — информирует Минтранс Карелии со ссылкой на «Управтодор РК».
Сообщается, что ликвидация снежных заносов продолжается и в Приладожье. На региональных дорогах расширяют проезжую часть и чистят обочины.
Ранее власти Костомукши попросили горожан проявить «терпение и понимание», поскольку коммунальные службы не в состоянии оперативно убрать городские улицы.
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