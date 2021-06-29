Власти Карелии подсчитали, как детские пособия стимулируют рождаемость в республике

Число семей с тремя и более детьми в Карелии ежегодно увеличивается, в том числе, благодаря ежемесячным пособиям, поэтому выплаты надо продлить.

Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту о продлении выплат до 2023 года.

«Результаты мониторинга численности получателей мер социальной поддержки, предусмотренных для многодетных семей, в том числе получателей ежемесячной денежной выплаты…свидетельствуют об увеличении за период времени с 2013 года (1107 детей) по 2020 год (1283 детей) числа детей, родившихся (усыновленных) в Республике Карелия третьими или последующими», — говорится в документе. По подсчетам правительства, с 1 января по 30 апреля 2021 года в Карелии родилось 456 третьих или последующих детей — это больше, чем за аналогичный период 2020 года, когда на свет появилось 395 таких детей. Каким будет размер пособий в Карелии до 2023 года, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».