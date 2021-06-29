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Власти Карелии подсчитали, как детские пособия стимулируют рождаемость в республике

Новости. Общество
15:36, 30 Июня 2021
фото: pixabay

Число семей с тремя и более детьми в Карелии ежегодно увеличивается, в том числе, благодаря ежемесячным пособиям, поэтому выплаты надо продлить.

Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту о продлении выплат до 2023 года.

«Результаты мониторинга численности получателей мер социальной поддержки, предусмотренных для многодетных семей, в том числе получателей ежемесячной денежной выплаты…свидетельствуют об увеличении за период времени с 2013 года (1107 детей)  по 2020 год  (1283 детей) числа детей, родившихся (усыновленных) в Республике Карелия третьими или последующими», — говорится в документе.

По подсчетам правительства, с 1 января по 30 апреля 2021 года в Карелии родилось 456 третьих или последующих детей — это больше, чем за аналогичный период 2020 года, когда на свет появилось 395 таких детей.

Каким будет размер пособий в Карелии до 2023 года, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

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кир
2021-06-30 16:20:14
Вижу семьи с тремя, четырьмя детьми в последнее время. Мамани даже на машинах своих развозят детей по местам. Не всё так плохо.)))
Изя
2021-06-30 15:57:00
Только население сокращается . а так всё у чинуш зашибись :)
Гость
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