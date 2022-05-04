Власти Карелии подсчитали, сколько денег принесла в казну приватизация госимущества в 2021 году

Доходная часть бюджета Карелии в 2021 году пополнилась на 77,9 млн рублей за счет приватизации одного госпредприятия и 17 объектов недвижимости.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту закона «Об утверждении отчета о результатах приватизации государственного имущества Республики Карелия за 2021 год», который поступил в парламент региона.

Согласно документу, в 2021 году была продана доля правительства в размере 100% в ООО «Суоярвский хлебозавод» за 8,2 млн рублей.

Кроме того, с молотка ушли 17 объектов недвижимого имущества — из них 8 приватизировали вместе с земельными участками. Доход от продажи зданий, сооружений и помещений составил 58,2 млн рублей, а от продажи земельных участков — 19,7 млн рублей.