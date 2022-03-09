Власти Карелии подсчитали запас продуктов на складах республики

В региональном Минэкономразвития рассказали, что дефицита товаров первой необходимости в республике не наблюдается.
Как сообщили в Министерстве экономического развития и промышленности республики, ввиду повышения спроса на отдельные товарные позиции торговые сети не успевают выкладывать продукцию. Однако работа по направлению товаров из Распределительного центра в магазины организована на постоянной основе.
По информации министерства, на 9 марта 2022 года обеспеченность Карелии продуктами составляет:
— крупы (за исключением гречки) – 128 дней;
— гречка – 47 дней;
— сахар – 41 день;
— молоко длительного хранения – 84 дня;
— яйца – 36 дней;
— мясо мороженное – 110 дней;
— рыба мороженная – 272 дня;
— масло подсолнечное – 95 дней;
— консервы мясные и рыбные – 823 дня.
При этом федеральные и региональные сети вовремя обновляют запас товаров первой необходимости, который рассчитан минимум на 40 дней торговли. В то же время в целях борьбы с перекупщиками некоторые торговые сети ограничили продажу ряда товаров в одни руки на основании разрешения Министерства промышленности и торговли РФ.
В министерстве подчеркнули, что Россия сама производит такие виды товаров, как зерно и продукты зерновой переработки, мясную и рыбную продукцию, сахар, растительное масло и так далее. Вопросы с производством собственной молочной продукции, овощами и фруктами практические решены.
Потребность в импортных товарах составляет малую долю и приходится на продукцию, которая в нашей стране не растет в силу климатических условий. При этом российские импортеры работают с большим кругом стран-поставщиков.
Внутренний рынок надежно защищен, а риски для продовольственной безопасности исключены, считают в Минэкономразвития республики.
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