Власти Карелии подсчитали запас продуктов на складах республики

В региональном Минэкономразвития рассказали, что дефицита товаров первой необходимости в республике не наблюдается.

Как сообщили в Министерстве экономического развития и промышленности республики, ввиду повышения спроса на отдельные товарные позиции торговые сети не успевают выкладывать продукцию. Однако работа по направлению товаров из Распределительного центра в магазины организована на постоянной основе.

По информации министерства, на 9 марта 2022 года обеспеченность Карелии продуктами составляет:

— крупы (за исключением гречки) – 128 дней;

— гречка – 47 дней;

— сахар – 41 день;

— молоко длительного хранения – 84 дня;

— яйца – 36 дней;

— мясо мороженное – 110 дней;

— рыба мороженная – 272 дня;

— масло подсолнечное – 95 дней;

— консервы мясные и рыбные – 823 дня.

При этом федеральные и региональные сети вовремя обновляют запас товаров первой необходимости, который рассчитан минимум на 40 дней торговли. В то же время в целях борьбы с перекупщиками некоторые торговые сети ограничили продажу ряда товаров в одни руки на основании разрешения Министерства промышленности и торговли РФ.

В министерстве подчеркнули, что Россия сама производит такие виды товаров, как зерно и продукты зерновой переработки, мясную и рыбную продукцию, сахар, растительное масло и так далее. Вопросы с производством собственной молочной продукции, овощами и фруктами практические решены.

Потребность в импортных товарах составляет малую долю и приходится на продукцию, которая в нашей стране не растет в силу климатических условий. При этом российские импортеры работают с большим кругом стран-поставщиков.

Внутренний рынок надежно защищен, а риски для продовольственной безопасности исключены, считают в Минэкономразвития республики.