Власти Карелии подвели итоги работы Савельева

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Министерство экономического развития и промышленности региона опубликовало оценку эффективности деятельности Юрия Савельева на посту гендиректора Корпорации развития Карелии.
Как сообщает сайт Минэка, Корпорация развития Карелии, благодаря усилиям Савельева, "претерпела серьезную перезагрузку".
За год работы под руководством Савельева поддержку от Корпорации развития получили более тысячи субъектов малого и среднего бизнеса, инвесторов. Об этом говорится в сообщении министерства.
Минэк назвал ряд наиболее крупных инвестиционных проектов.
Подробнее о них читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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