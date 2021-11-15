Власти Карелии подвели итоги ремонта домов культуры республики

В 2021 году проведен ремонт и укреплена материально-техническая база в 14 домах культуры Карелии.

Приведены в порядок ДК в в Беломорском, Калевальском, Кондопожском, Медвежьегорском, Олонецком, Питкярантском Пудожском, Прионежском и Пряжинском районах. Об этом информирует Минкульт.

Сообщается, что в Летнереченском доме культуры (Беломорский район) заменили оконные блоки в помещениях зрительного и танцевального залов; новые окна также установили в Шуйском центре культуры (Прионежский район). Для Питкярантского городского дома культуры приобрели звуковое оборудование и отремонтировали пол в зрительном зале; в доме культуры в с. Михайловское в Олонецком районе заменили кресла в зале. В Шуньгском библиотечно-досуговом центре обустроили чайную комнату, где будут проводить мастер-классы по карельской кухне.

Ремонт также провели в Пудожском доме культуры, Центре культуры, спорта и туризма в с. Деревянном (Прионежский район), Культурно-спортивном комплексе в с. Янишполе (Кондопожский район), Коткозерском сельском доме культуры и Куйтежском культурно-досуговом центре (Олонецкий район). Новую одежду сцены пошили для библиотечно-досугового центра в Пиндушах; в библиотечно-досуговом центре «Сегозерье» в с. Паданы (Медвежьегорский район) ремонт провели в котельной, а также приобрели мебель и компьютерное оборудование.

Как информирует Минкульт, самые масштабные работы завершились в Доме культуры в поселке Калевала. Здесь укрепили фундамент здания, построенного в 1981 году и пострадавшего от размывания грунтовыми водами, провели ремонт лестничного пролета вестибюля и зрительного зала.

Конкурс на предоставление субсидий культурно-досуговым учреждениям проводится ежегодно. Участвовать в нем могут дома культуры, которые находятся в населенных пунктах, где живут меньше 50 тысяч человек. На что пойдут деньги, определяют в конкурсных заявках сами учреждения исходя из своих нужд, пояснили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в Карелии открыли Центр культуры и ремесел для пациентов психоневрологического интерната.