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Власти Карелии получат право ввести налог для самозанятых с 1 июля

Новости. Экономика
16:08, 31 Марта 2020
фото: РИА Новости / Нина Зотина
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Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому налоговый режим для самозанятых может быть распространен на всю страну, в том числе на Карелию, с 1 июля.

Трансляция велась на сайте Госдумы.

Законопроект дает регионам право вводить такой режим самостоятельно.

Специальный налоговый режим для самозанятых предусматривает льготную налоговую ставку в размере 4% при получении доходов от физических лиц и 6% - с юридических. Участие в спецрежиме позволяет гражданам вести профессиональную деятельность без регистрации ИП, а также обязанности предоставлять отчетность и применять кассовую технику.

Ранее уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова сообщила, что введение налога для самозанятых будет выгодно для жителей республики.

Почему, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Leopol'd
2020-03-31 20:17:45
Огромная жаба притаилась у шей наших чиновников! Это же какая поляна для штрафов пропадёт.
кир
2020-03-31 17:16:37
Неа. Выгодно везде и во всём темнить, не оформлять и не отчитываться. Наличку, прилипшую к рукам, сразу присваивать. Наших людей не знаете? :)
Fit G
2020-03-31 17:08:22
Отлично.
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