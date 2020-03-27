Власти Карелии получат право ввести налог для самозанятых с 1 июля

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому налоговый режим для самозанятых может быть распространен на всю страну, в том числе на Карелию, с 1 июля.

Трансляция велась на сайте Госдумы.

Законопроект дает регионам право вводить такой режим самостоятельно.

Специальный налоговый режим для самозанятых предусматривает льготную налоговую ставку в размере 4% при получении доходов от физических лиц и 6% - с юридических. Участие в спецрежиме позволяет гражданам вести профессиональную деятельность без регистрации ИП, а также обязанности предоставлять отчетность и применять кассовую технику.

Ранее уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова сообщила, что введение налога для самозанятых будет выгодно для жителей республики.

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