Реклама

В Петрозаводске назвали «Экспортеров года»
21.04.2023 17:28
Стало известно, как благоустроят дворы в новом жилом комплексе «Флотилия»
Новое
Сегодня 16:13

Власти Карелии помогают выпускникам устроиться на первую работу

Новости. Общество
14:58, 13 Июня 2023
фото: © ЦУР

Новости партнеров

Работодатель, готовый принять в штат неопытного сотрудника, может рассчитывать на компенсацию части зарплаты.

С начала года региональное Управление труда и занятости помогло трудоустроиться 56 выпускникам учебных заведений. Об этом в эфире «ЦУР объясняет» рассказал начальник отдела ведомства Юрий Борисов.

«Мы заинтересованы в том, чтобы студенты трудоустраивались по тем профессиям, по которым они проходили обучение, и в том, чтобы они оставались в республике», - заявил Борисов.

Для этого органы занятости оказывают поддержку работодателям, готовым принимать на работу выпускников карельских учебных заведений. Одна из таких мер – компенсация работодателю части зарплаты нового сотрудника в возрасте от 18 до 25 лет.

Если работодатель принимает в штат выпускника по программе взаимодействия со службой занятости, он может получить компенсацию части зарплаты нового сотрудника до 1 МРОТ. С учетом районных коэффициентов компенсация достигает 25 тысяч рублей в месяц в Петрозаводске, а на севере республики превышает 29 тысяч рублей.

«Естественно, работодатель может платить заработную плату выше, но он получит компенсацию за то, что дает возможность выпускнику трудоустроиться, получить первые рабочие навыки. Эта поддержка нацелена на то, чтобы работодатели более охотно принимали на работу выпускников наших колледжей и вузов, с меньшей опаской относились к неопытным работникам», - отметил Юрий Борисов.

Кроме того, работодатель может получить от государства компенсацию расходов на наставника для нового работника-выпускника. Размер этой компенсации – 50% от МРОТ, получать ее можно три месяца.

Компенсации финансируются из республиканского бюджета. В 2023 году на эти цели из казны выделено более 2 млн рублей, что позволит трудоустроить около 40 выпускников. В Управлении труда и занятости подчеркивают, что молодые жители республики сейчас могут без больших сложностей найти работу и самостоятельно – ситуация на рынке труда этому способствует.

«ЦУР объясняет» – информационный проект центра управления регионом, в котором руководители ведомств отвечают на волнующие людей вопросы о соцзащите, образовании, здравоохранении, поддержке предпринимательства, строительстве, благоустройстве и ЖКХ, экологии и ТКО, транспорте, дорожном хозяйстве и энергетике.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.06.2023, 20:30
«Отношение очень сильно испортилось»: эксперт рассказал, какие страны Европы выдают визы россиянам
10.06.2023, 17:20
Известного врача из Карелии насмерть сбил 18-летний спортсмен
12.06.2023, 11:00
Пенсии в России проиндексируют два раза за один год
06.06.2023, 13:44
Популярная рок-группа из Петрозаводска оскандалилась из-за кавера
08.06.2023, 12:36
Популярный ведущий Первого канала едва не лишился глаз на съемках в Карелии
07.06.2023, 07:25
В Финляндии рассказали, сколько теперь стоит автостраховка для россиян, въезжающих в Евросоюз

Чтиво

11.05.2023 09:00
ЛИЦА СТОЛИЦЫ
Екатерина Романова: «Если ты любишь свою работу, то тебе не придется «работать» ни дня в жизни»
Главный врач хирургии клиники «Кивач» Екатерина Романова – о потребности учиться, самообразовании и желании мужчин и женщин преобразиться.
Стендапер Тимур Хамадуллин: «Люблю живую работу»
04.05.2023 16:00
«В 90-е воду заряжали, а сейчас делают расклады на таро онлайн»
12.04.2023 17:06
архив чтиво

Медиа

«Поцелованный богом»: Карелия простилась с Зильбером
28.04.2023 15:40
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.