Власти Карелии помогли семьям понизить процент по ипотеке

Поддержка оказана 21 семье на общую сумму 4,3 млн рублей, сообщили в Минстрое Карелии.

В республике запущена программа "Ипотека", входящая в национальный проект "Жилье и городская среда". Эта мера поддержки предполагает понижение на 3% ставки ипотечного займа. На сегодняшний день поддержка оказана 21 семье, на общую сумму 4,3 млн рублей. Всего на 2019 год в республиканском бюджете предусмотрены 8,5 млн рублей, господдержку планируется оказать 50 гражданам.

"Это мера дополнительного стимулировании за счет только регионального бюджета… Если она до конца текущего года покажет свою востребованность в полном объеме, то будем выходить в Правительство с инициативами о поддержании и расширении объема финансирования на данные мероприятия национального проекта", – сказал Александр Ломако, министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии.

Участвовать в программе "Ипотека", кроме молодых семей, имеющих одного ребенка и более (возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет), также могут граждане РФ, относящиеся к одной из следующих категорий: признанные в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; ветераны боевых действий; инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов; семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей.