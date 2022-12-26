Власти Карелии пообещали связать жителей Панозера с большой землей новой переправой в 2023 году

Монтаж паромной переправы через реку Кемь в поселке Панозеро планируют начать в феврале-марте 2023 года, сообщили в правительстве республики.

Как рассказал глава Минтранса Карелии Сергей Щебекин на заседании штаба при главе республики по повышению устойчивости социально-экономического развития региона в условиях санкций, контракт с подрядчиком будет заключен до нового года.

«Паромную переправу для поселка Панозеро, расположенного на реке Кемь, начнут монтировать в феврале–марте 2023 года. Контракт на выполнение работ будет заключен с ООО „Судэлектросервис“ до нового года. Это позволит компании уже в декабре закупить для изготовления парома уникальные технологические комплектующие. В январе 2023 года подрядчик начнет сборку оборудования, а затем проведет его монтаж. Как сообщил Сергей Щебекин, компания „Судэлектросервис“ из Ярославской области имеет положительную репутацию и большой опыт работ по строительству плавучих объектов», — сообщили в правительстве.

Строительство парома вошло в Адресную инвестиционную программу Республики Карелия. Финансирование осуществляется за счет Дорожного фонда.

Напомним, в 2018 году жители Панозера сняли серию видеороликов, в которых рассказали о сложной жизни в глубинке региона. В частности, авторы материалов сообщили о том, что в их населенном пункте перестал работать паром, который связывает население с большой землей. Люди заявили, что их вынуждают рисковать и выходить на опасный лед, чтобы перебраться на другой берег. Помощь оказали военные, которые установили понтонную переправу. А в феврале 2022 года Управление автомобильных дорог Карелии объявило конкурс на разработку проекта строительства новой паромной переправы через реку Кемь в поселке Панозеро. Победителем стала компания из Ярославской области «Судэлектросервис». Стоимость контракта составила 3,2 миллиона рублей.