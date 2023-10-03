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Власти Карелии попросили жителей республики выбрать достойнейших

Новости. Общество
15:56, 04 Октября 2023
фото: Артур Парфенчиков / VK

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Жители региона среди своих коллективов смогут выбрать кандидатов на звание Человек 2023 года Республики Карелия.

Как сообщили в правительстве региона, Карелии началась подготовка к торжественному событию — в декабре традиционно будут названы люди, признанные лауреатами года, а также Человек 2023 года в республике.

В связи с этим Артур Парфенчиков обратился к жителям республики и трудовым коллективам с предложением назвать тех, кто достоин этого высокого звания в нынешнем году.

«Среди лауреатов надеемся увидеть профессионалов любой из отраслей экономики, промышленности и социальной сферы, общественных деятелей, военнослужащих, представителей культуры, искусства, науки, образования, спорта и других профессий, представителей рабочих специальностей, которые именно в 2023 году внесли существенный вклад в культурное, научное, социально-экономическое развитие Республики Карелия, добились весомых результатов на производстве, в воспитании и образовании подрастающего поколения, защите нашего Отечества, а также вели активную общественную, благотворительную, добровольческую и волонтерскую деятельность.», — уточнили в правительстве региона.

Ходатайства о включении выбранных соискателями высокого звания жителей республики надо не позднее 10 ноября 2023 года направить на имя Артура Олеговича Парфенчикова по адресу: 185028, город Петрозаводск, проспект Ленина, дом 19.

Также в правительстве уточнили, что консультацию о предоставлении документов можно получить по телефонам: (8142) 79-93-80, (8142) 79-93-78, образец ходатайства и формы согласия на обработку персональных данных кандидата размещены на официальном сайте правительства Карелии.

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