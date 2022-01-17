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Власти Карелии потратили миллионы, чтобы хлебозаводы не повышали цены

Новости. Экономика
14:25, 18 Января 2022
фото: Минсельхоз РК

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Правительство Карелии в 2021 году выделило из бюджета 5,7 млн рублей на господдержку производителей хлеба с условием, что они не повысят цены на свою продукцию.

Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства республики.

«Получатели субсидии — предприятия хлебопекарной  промышленности, занимающиеся производством хлеба  и  хлебобулочных изделий недлительного хранения  (со  сроком  годности  менее  5  суток), а главное условие предоставления субсидии — сохранение цены реализации продукции», — пояснили в министерстве.

Хлебозаводы получали компенсации затрат на приобретение упаковочного материала и транспортные расходы.  В результате было субсидировано около 18% произведенной в республике хлебобулочной продукции.

В числе получателей субсидий Минсельхоз назвал ООО «Беккер Джой», ООО «Пудожский хлеб», АО «Кемский хлебозавод», АО «Олонецкий хлебозавод», ООО «Каравай», ООО «Питкярантский хлеб», ООО «Калевальский хлеб» и Эссойльское сельпо.

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Комментарии

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кир
2022-01-18 15:28:23
Временная мера. Не надо её делать - потом хуже будет. Или, а после нас хоть потоп?
Гость
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