Власти Карелии потратили миллионы, чтобы хлебозаводы не повышали цены

Правительство Карелии в 2021 году выделило из бюджета 5,7 млн рублей на господдержку производителей хлеба с условием, что они не повысят цены на свою продукцию.

Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства республики.

«Получатели субсидии — предприятия хлебопекарной промышленности, занимающиеся производством хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения (со сроком годности менее 5 суток), а главное условие предоставления субсидии — сохранение цены реализации продукции», — пояснили в министерстве.

Хлебозаводы получали компенсации затрат на приобретение упаковочного материала и транспортные расходы. В результате было субсидировано около 18% произведенной в республике хлебобулочной продукции.

В числе получателей субсидий Минсельхоз назвал ООО «Беккер Джой», ООО «Пудожский хлеб», АО «Кемский хлебозавод», АО «Олонецкий хлебозавод», ООО «Каравай», ООО «Питкярантский хлеб», ООО «Калевальский хлеб» и Эссойльское сельпо.