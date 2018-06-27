Власти Карелии предъявили иск к обанкроченному ГУП "Мост"

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Министерство природных ресурсов и экологии республики подало иск в Арбитражный суд Карелии в отношении обанкротившегося ГУП "Мост".
Министерство потребовало расторгнуть договор, заключенный с ГУП "Мост" в ноябре 2017 года. Ведомство также заявляет о задолженности предприятия по арендной плате на 15 апреля текущего года и требует выплатить неустойку, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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