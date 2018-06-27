Власти Карелии предъявили иск к обанкроченному ГУП "Мост"

Частная жизнь

Жители села Деревянное Алексей Иванович и Валентина Ивановна Никифоровы отметили 70-летие совместной жизни. Частыми такие события не бывают: дожить до такого возраста, да еще и вместе с супругом считается божьей благодатью. Сейчас юбиляры находятся в Госпитале для ветеранов войн. Поздравить их с такой значимой датой пришли глава района Вадим Сухарев, сотрудники Прионежского ЗАГСа, родственники.