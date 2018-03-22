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Новости. Экономика
15:57, 22 Марта 2018

Власти Карелии предоставят бизнесу новые налоговые льготы

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Парламент республики внес поправки в региональный закон "О налогах на территории РК", согласно которым бизнесмены получили право на ряд новых налоговых льгот.

Ряд организаций региона получили право на инвестиционный налоговый вычет.

Эта мера коснется ограниченного круга компаний, которых занимаются производством биологически активных добавок к пище, лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях.

Начиная с первого января этого года, указанные компании смогут уменьшать налог на прибыль, отчисляемый в бюджет республики с 17 до 8,5%. Как сообщают в Минэке республики, эта мера поддержки предусмотрена в целях повышения привлекательности для инвесторов указанных секторов экономики.

Какие еще компании получат от властей послабление при выплате налогов, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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