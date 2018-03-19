Власти Карелии придумали, как бороться с "серыми" зарплатами

Правительство Карелии обосновало законопроект о субсидировании бизнеса в зависимости от платежей НДФЛ необходимостью борьбы с неформальной занятостью.

Об этом представители правительства сообщили на заседании комитета по экономической политике парламента Карелии при обсуждении законопроекта о государственной поддержке биофармацевтического производства.

Согласно законопроекту, предлагается перечислять инвесторам в области биофармацевтики бюджетные субсидии, размер которых будет зависеть от сумм НДФЛ, уплаченных компаниями. Проектом закона установлено, что размер субсидии не должен превышать 90% от НДФЛ, уплаченного субъектом производства в предыдущем финансовом году.

"Мы очень много говорим о серых зарплатах. В данной ситуации инвестор заинтересован показать белую зарплату", - пояснил представитель главы Карелии в парламенте Юрий Шабанов.

"Именно такая форма поддержки позволит стимулировать не просто развитие данного производства, но и создание большого количества рабочих мест… Мы, в том числе, работаем с той же самой неформальной занятостью", - добавила представитель министерства экономического развития Карелии.

Предлагаемая правительством форма поддержки вызвала скептические замечания на заседании парламентского комитета.

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