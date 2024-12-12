Власти Карелии придумали, как зазвать туристов в межсезонье

Запустив проект «Карта туриста», власти региона надеются привлечь поток туристов в межсезонье.

Проект «Карта туриста» стартовал в Республике Карелия. За счет этого проекта власти региона надеются на привлечение потока туристов в межсезонье, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя министра экономического развития Анну Борчикову.

«Этот проект успешно реализуется уже в нескольких регионах России. Для введения карты туриста в каждом из них свои задачи, а в Карелии, мы надеемся, он не только увеличит средний чек, но и будет привлекать туристов в межсезонье. Кроме того, АО „Национальная система платежных карт“ предлагает для турбизнеса бесплатное продвижение на своих информационных каналах и каналах банков-эмитентов. Все это, конечно, вызвало у карельских туристических организаций, как минимум, интерес и желание попробовать вступить в такой проект», — сообщила собеседница агентства.

Кроме того, туристы смогут получить кешбэк после оплаты некоторых услуг, в частности, это могут быть входные билеты в музеи, проживание в гостиницах и отелях, питание в ресторанах, пояснили ТАСС в Минэкономразвития Карелии. Конкретный процент кешбэка туристические компании региона определят после вступления в проект.