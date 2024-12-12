здоровье работа экология
реклама на сайте
Сейчас самое лучшее время инвестировать в недвижимость – у строительной компании «Баренц Групп» большой выбор квартир для перспективного вложения средств
12.12.2024 18:58
Депо сгорело на севере Карелии: пожар сложный, могут быть последствия
Сегодня 13:34

Власти Карелии придумали, как зазвать туристов в межсезонье

Новости. Экономика
22:00, 14 Декабря 2024
фото: © Наталья Колокольникова / «Столица на Онего»

Новости партнеров

Запустив проект «Карта туриста», власти региона надеются привлечь поток туристов в межсезонье.

Проект «Карта туриста» стартовал в Республике Карелия. За счет этого проекта власти региона надеются на привлечение потока туристов в межсезонье, пишет  ТАСС со ссылкой на заместителя министра экономического развития Анну Борчикову.

«Этот проект успешно реализуется уже в нескольких регионах России. Для введения карты туриста в каждом из них свои задачи, а в Карелии, мы надеемся, он не только увеличит средний чек, но и будет привлекать туристов в межсезонье. Кроме того, АО „Национальная система платежных карт“ предлагает для турбизнеса бесплатное продвижение на своих информационных каналах и каналах банков-эмитентов. Все это, конечно, вызвало у карельских туристических организаций, как минимум, интерес и желание попробовать вступить в такой проект», — сообщила собеседница агентства.

Кроме того, туристы смогут получить кешбэк после оплаты некоторых услуг, в частности, это могут быть входные билеты в музеи, проживание в гостиницах и отелях, питание в ресторанах, пояснили ТАСС в Минэкономразвития Карелии. Конкретный процент кешбэка туристические компании региона определят после вступления в проект.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.12.2024, 14:25
Удивительный «зверь» повстречался фотоохотнику в чаще леса на границе Карелии
13.12.2024, 20:30
SHOT: разведывательный беспилотник, сбитый над Карельским перешейком, мог быть запущен из Финляндии
07.12.2024, 08:55
В Финляндии вновь призвали власти открыть границу с Россией после Нового года
12.12.2024, 22:00
В России зафиксировали рекордный рост цен
14.12.2024, 00:10
Названа каша, которую едят на завтрак долгожители
09.12.2024, 00:10
Минздрав России вводит новые правила выдачи больничных с 2025 года

Аналитика

13.12.2024 07:30
Обществоведение
Александр Ершов: «Сорвался – уходи из профессии!»
Если бы я не знал помощника генерального директора Прионежской сетевой компании, журналиста, писателя, депутата Петрозаводского городского Совета Александра Ершова много лет, вовсе не подумал бы, что ему уже вот-вот стукнет шестьдесят.
В карельском районе могут закрыть единственную в округе автозаправку
12.12.2024 09:21
Почему Сортавала стала кинематографическим центром Карелии
11.12.2024 16:40
Необратимые последствия для мозга: врач-нарколог рассказал об отличии употребления алкоголя и наркотиков
10.12.2024 13:20
Минэк Карелии предлагает освободить инвесторов от дополнительных сборов
05.12.2024 11:29
Вся аналитика

Медиа

Одна из крупнейших в Финляндии компаний Tulikivi по обработке камня и производству теплоаккумулирующих печей-каминов не покинула российский рынок
29.10.2024 10:22
все фото и видео
© 2003—2024 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.