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Власти Карелии приобретут более 700 путевок для отдыха на море детей из нуждающихся семей

Новости. Общество
11:27, 17 Января 2022
фото: © Валерий Матыцин/ТАСС

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В 2022 году детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отправят отдыхать в оздоровительные лагеря в Краснодарский край и Крым.

Министерство образования и спорта Карелии планирует приобрести более 700 путевок для ребят из нуждающихся семей для отдыха на море. В соответствии с действующим законодательством путевки представляются в порядке очередности, при условии подтверждения трудной жизненной ситуации. Об этом сообщили «Столице на Онего» в Минобразования и спорта республики.

«Детям, проживающим в малоимущих семьях, детям-инвалидам, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, путевки предоставляются бесплатно. Семьи со среднедушевым доходом, превышающим величину прожиточного минимума, установленного по республике, имеют право на предоставление путевок с частичной оплатой (от 30% до 50%)», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, в этом году более 200 школьников, проживающих на территории Беломорского, Калевальского, Кемского, Лоухского, Сегежского районов и Костомукшского городского округа, смогут отдохнуть летом по бесплатным путевкам в оздоровительных организациях Краснодарского края и Крыма. На реализацию мероприятий по обеспечению отдыха детей, проживающих в Арктической зоне, будут выделены средства федерального бюджета.

В Минобразования и спорта напомнили, что в Карелии предусмотрена компенсация расходов на оплату стоимости путевки для ребенка, приобретенной родителями самостоятельно, в загородные стационарные оздоровительные лагеря, санаторно-курортные организации в размере не более 15 000 рублей. Компенсацией смогут воспользоваться более 1500 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Ранее сообщалось, Карелия получила 157 бесплатных путевок во всероссийские детские центры.

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