Власти Карелии проверили готовность государственных транспортных предприятий к диверсиям

Антитеррористическая комиссия в Республике Карелия доложила о готовности объектов транспортной инфраструктуры ГУП РК «Карелавтотранс» и аэропорта «Петрозаводск» к угрозам совершения террористических актов.

По поручению глава Карелии «Карелавтотранс» принял дополнительные меры, направленные на усиление безопасности подведомственных объектов.

«Организованы и осуществлены проверки состояния их физической защиты и уровня готовности персонала к действиям при угрозе совершения диверсий и террористических актов», — сообщила комиссия.

Кроме того, Минтранс проверил состояние антитеррористической защищенности объектов аэропорта «Петрозаводск».

«По итогам проверки состояние физической защиты и уровень готовности персонала аэропорта к действиям при угрозе совершения террористических актов признаны удовлетворительными», — говорится в сообщении.