Власти Карелии проверят готовность теплоснабжающих организаций к отопительному сезону

Проверка теплоснабжающих и теплосетевых организаций будет проведена комиссией с 1 по 30 октября, сообщили в Мистрое Карелии.

На заседании комитета ЖКХ 6 сентября министр строительства, ЖКХ и энергетики РК Александр Ломако выступил с докладом о подготовке республики к предстоящему отопительному периоду.

По состоянию на конец лета к работе в отопительный период готовность составила: жилищный фонд – 89,5%, котельные –65,5%, тепловые сети - 92,3%, водопроводные сети – 81,9%, электрические сети – 99,6%. По созданному запасу топлива: уголь – 84,3%, мазут – 53,5%, дрова – 88,5%.

Сроки выдачи паспортов готовности для теплоснабжающих и теплосетевых организаций – до 1 ноября, для муниципальных образований – до 15 ноября.

Учитывая установленные сроки выдачи паспортов готовности, проверка теплоснабжающих и теплосетевых организаций будет проведена комиссией с 1 по 30 октября.