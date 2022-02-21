Власти Карелии проверят, куда пропадают деньги, выделенные на борьбу с бродячими собаками

Министерство сельского хозяйства Карелии проверит целевое использование бюджетных средств, выделенных на отлов и содержание в приютах бродячих собак.

Об этом сообщил замминистра Егор Руппиев в ответ на предложения депутатов парламента.

Эффективность использования бюджетных денег вызвала у них сомнения после поездки в один из приютов. Депутат Марина Гуменникова назвала условия, в которых содержатся четвероногие, «адскими».

«Собаки мерзнут, их плохо кормят, они содержатся в тесных клетках. Мало говорить о финансировании, нужно создавать систему. Для чего мы будем решать вопрос об увеличении норматива, если на конкурс будут выходить такие приюты? При всем их желании этим заниматься, они не обладают ни условиями, ни ресурсами», — считает Гуменникова.

С ней согласилась депутат Натали Карапетян. По ее словам, компания «Сегежа Групп», где она работает, ежегодно выделяет крупные суммы на помощь приюту, но куда уходят эти деньги, неизвестно, потому что за них никто не отчитывается, а ситуация с безнадзорными собаками не меняется.

«Мы говорим о том, что финансирование нужно увеличить, но сначала мы должны понимать, насколько оно эффективно. Пока не заметно значительного уменьшения числа безнадзорных животных и нападений на людей», — заявила Гуменникова.

По мнению депутата Ольги Шмаеник, учет отловленных собак непрозрачен. Непонятно, насколько цифры отлова соответствуют действительности. Егор Руппиев ответил, что у министерства есть возможность провести такие проверки — подрядчики обязаны проводить видеофиксацию каждой отловленной собаки, и эти материалы будут проверены.

Сколько бюджетных денег уходит на бродячих животных, читайте в статье «Собаки vs люди: чья жизнь дороже?».