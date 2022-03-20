Власти Карелии рассчитывают, что завод «Амкодор» спасет лесную промышленность в условиях санкций

Завод по производству лесозаготовительной техники «Амкодор-Онего» в Петрозаводске поможет сохранить предприятиях лесной отрасли, пострадавшие из-за западных санкций.

Об этом заявил на встрече с представителями бизнеса глава Карелии Артур Парфенчиков.

«У нас появляются предприятия, которые имеют колоссальное значение. Тот же «Амкодор-Онего». У нас лесная промышленность без него встанет скоро, если мы сейчас не дадим дополнительный импульс его развития. Все прекрасно понимают – есть проблемы, есть риски, но есть и пути решения. Ускорение, выход на промышленные мощности нашего предприятия… Благодаря «Амкодору» можно расширять и линейку той техники, которая сегодня не производится в России или в Белоруссии», - сказал глава республики.

Ранее министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев сообщил, что некоторые предприятия приостановили лесозаготовки в республике из-за проблем с обслуживанием импортной техники, возникших после введения санкций.