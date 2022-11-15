Власти Карелии рассчитывают построить детский спортивный центр к 2025 году

Министру спорта РФ показали проект спортивно-оздоровительного центра на базе лагеря «Старт» в Кондопожском районе Карелии.

Глава Карелии Артур Парфенчиков показал министру спорта России Олегу Матыцину проект спортивно-оздоровительного центра на базе лагеря «Старт» в Кончезеро.



«Наши планы Олег Васильевич поддержал. Это первый в Карелии спортивный центр, который будет работать круглый год. Здесь смогут тренироваться студенты училища олимпийского резерва, сборные команды, а также будут отдыхать наши карельские дети», - написал Парфенчиков в соцсети.



По его словам, центр рассчитан на 150 человек. На его территории должны построить новые корпуса, стадион, спортплощадки, ФОК с универсальными залами.



Как отметил Парфенчиков, при условии федеральной поддержки центр рассчитывают построить за три года.



