Власти Карелии рассчитывают увеличить ввоз природного газа и сократить поступления угля

В республике утвержден целевой топливно-энергетический баланс до 2030 года.

Власти Карелии утвердили целевой топливно-энергетический баланс региона на период с 2022 по 2030 годы. Согласно этому документу, в ближайшие девять лет в республике вырастет ввоз природного газа, но сократятся поступления угля и нефтепродуктов.

По прогнозу республиканского руководства, объем ввозимого в регион природного газа увеличится с 1 миллиона 127 тысяч тонн до 1 миллиона 301 тысяч тонн условного топлива. При этом поступления в Карелию угля снизятся с 49 тысяч 322 тонн до 40 тысяч 508 тонн условного топлива, а нефтепродуктов – с 1 миллиона 910 тысяч тонн до 1 миллиона 761 тысячи тонн условного топлива.