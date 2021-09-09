Власти Карелии расширят список профессий, дающих право на бесплатные земельные участки

Комитет по экономической политике парламента Карелии сегодня поддержал изменения в законодательстве о расширении перечня специальностей работников, имеющих право на бесплатное получение земельных участков под ИЖС в сельской местности и городских поселениях.

Принятый в первом чтении законопроект предусматривал дополнение перечня специальностью «Социальный работник». Ко второму чтению депутаты Ольга Шмаеник, Марина Гуменникова и Элиссан Шандалович подготовили поправки и предложили распространить действие закона также на другие специальности социальной сферы.

«Это сурдопереводчики, специалисты адаптивной физкультуры и социальной работы, дефектологи, юрисконсульты организаций социального обслуживания, то есть это те специалисты, которые непосредственно работают в учреждениях социальной защиты и социального обеспечения», — пояснила первый вице-спикер парламента Ольга Шмаеник.

Члены Комитета рекомендовали Законодательному Собранию Республики Карелия принять проект закона во втором окончательном чтении с учетом поддержанных поправок.

С начала действия закона бесплатные участки получили порядка 100 специалистов. =

Возможность бесплатно получать земельные участки под ИЖС работающим на селе и в городских поселениях специалистам появилась в Карелии в 2017 году. Таким правом сейчас могут воспользоваться работники сфер образования и здравоохранения, социально-культурной сферы, специалисты лесного, сельского хозяйства и пожарные.