Власти Карелии рассказали, как помогают участникам СВО и их родным

Карелия начала выстраивать систему поддержки военнослужащих практически с самого начала специальной военной операции.

Женам и родителям бойцов сейчас нелегко. И трудности в каждой семье разные.



Поддержка нужна и самим военнослужащим, которые возвращаются из района СВО.



Как помогают республиканские власти, волонтеры и открывшийся недавно филиал фонда «Защитники Отечества», рассказала вице-премьер карельского правительства Лариса Подсадник.



Об этом читайте в нашем материале.