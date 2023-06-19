Власти Карелии рассказали, как помогают участникам СВО и их родным

Карелия начала выстраивать систему поддержки военнослужащих практически с самого начала специальной военной операции.
Женам и родителям бойцов сейчас нелегко. И трудности в каждой семье разные.
Поддержка нужна и самим военнослужащим, которые возвращаются из района СВО.
Как помогают республиканские власти, волонтеры и открывшийся недавно филиал фонда «Защитники Отечества», рассказала вице-премьер карельского правительства Лариса Подсадник.
Об этом читайте в нашем материале.
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