Власти Карелии рассказали, как работодателям получить по 65 тысяч на каждого трудоустраиваемого работника

Средства выделены из федерального бюджета на поддержку регионального рынка труда.

В нынешнем году на поддержку регионального рынка труда из бюджета Карелии выделено 170 миллионов рублей. Еще 136 миллионов на эти цели республика получит в ближайшее время из федеральной казны. Часть их предполагается направить на финансирование общественных работ для безработных граждан.

Руководитель республиканского управления труда и занятости Елена Фролова рассказала накануне журналистам, как карельские работодатели могут получить по 65 тысяч рублей на каждого трудоустраиваемого работника.

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