Власти Карелии рассказали, когда можно будет изымать дачные участки

Росреестр разработал два постановления, которые определяют признаки неиспользуемых земельных участков.

Определены признаки для изъятия дачных участков и земель под ИЖС, сообщили в паблике ГКУ РК «Управление земельными ресурсами».

Как пояснили в источнике, признаками неиспользования участков могут стать хлам, сорняки, разрушенные строения и отсутствие фундамента.

Правительство также определило перечень мероприятий по освоению земли. Например, это прополка, вывоз мусора, осушение или полив участка.

Росреестр разработал два постановления, которые определяют признаки неиспользуемых земельных участков, а также перечень мероприятий по их освоению. Документы размещены на официальном портале проектов нормативных актов.

Закон устанавливает предельный срок в три года для освоения собственниками земельных участков в населенных пунктах, а также садоводческих и огороднических товариществах и вступает в силу с 1 марта 2025 года. В случае несвоевременного освоения земельных участков или нецелевого использования собственникам может грозить их изъятие, добавили в источнике.

Принятый закон дает право правительству устанавливать признаки неиспользования земельных участков, а также определил перечень мероприятий по освоению земельных участков.

Подготовленный перечень мероприятий позволит собственникам своевременно принять необходимые для соблюдения законодательства меры. Это повысит качество использования земли и даст дополнительную защиту гражданам, чьи участки находятся по соседству с заброшенными и захламленными территориями, а также будет стимулировать граждан в участии в жизни садоводческих и огороднических товариществ.

Новые санкции за неиспользование земли закон не вводит. Действующее законодательство также предусматривает административную ответственность за неиспользование по целевому назначению участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, садоводства и огородничества (ст. 8.8 КоАП).

За такое нарушение для граждан предусмотрен административный штраф в размере 1–1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 20 тыс. руб. Если участок имеет высокую кадастровую стоимость, то сумма будет немаленькая. Кроме того, это не только штраф, но и предписание на устранение нарушений.