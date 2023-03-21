Власти Карелии рассказали, когда сдадут дом под расселение аварийного жилья в Прионежье

Инспекторы проверили темпы и качество строительства дома в Шуе по программе расселения аварийного жилья.

Возводит трехэтажный дом на 18 квартир в поселке Шуя Прионежского района компания «Строительное предприятие №1».



Уже выполнен монтаж и гидроизоляция фундаментов, смонтированы наружные и внутренние стены цокольного, первого и второго этажей.



«Ведутся работы по устройству монолитного пояса второго этажа, герметизации межпанельных швов», - говорится в сообщении Госкомитета Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору.



Работы ведутся в графике. Дом должны сдать летом 2023 года.