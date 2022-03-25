Власти Карелии рассказали, куда пойти работать молодежи

Управление труда и занятости Карелии опубликовало вакансии для студенческой молодежи.

В Карелии управление труда и занятости заявило о наличии более 60 вакансий для молодежи в Петрозаводске, Прионежском районе, Беломорске, Сортавале, Олонце и Медвежьегорске.

Школа иностранных языков в Сортавале (ООО «Стади Спейс») приглашает на работу с гибким графиком преподавателя дошкольного воспитания и обучения, преподавателей финского языка, английского языка.

Аптечная сеть ООО «Сердце Карелии» ждет выпускников со средним профессиональным образованием по специальности «фармация» на вакансии провизоров в аптеки Питкярантского, Беломорского, Калевальского, Олонецкого районов, Костомукши.

В сфере производства Студенческая биржа предлагает вакансии стажера-механика, упаковщика-контролера, электромонтера контактной сети, электромонтера по ремонту воздушных линий электропередачи, начинающего специалиста в IT-компанию, инспектора по расчетам группы по работе с населением (отдел электроснабжения), младшего бизнес-аналитика. На работу выпускников ждут Петрозаводская дистанция электроснабжения, ООО ТД «Ярмарка», Российские коммунальные системы, АО «Производственная фирма СКБ Контур». Кроме того, выпускникам профессиональных образовательных организаций предлагают вакансии государственного инспектора по охране леса ГКУ РК Центральное лесничество (Сегежа), специалиста (редактора) в издательский центр.

Также Студенческая биржа ведет работу по организации стажировок для студентов. Так, Морской клуб «Полярный Одиссей» предлагает обучение и стажировку для будущих экскурсоводов с последующим трудоустройством в музее клуба.