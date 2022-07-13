Власти Карелии рассказали о перспективе строительства новых КОСов в Медвежьегорске

В Медвежьегорске определили участок под канализационные сооружения, но строить на нем пока ничего нельзя.

В Медвежьегорске продолжается поэтапное решение проблемы очистки сточных вод, сообщили в правительстве республики. Участок под новые КОС определен. В настоящее время администрация района занимается его переводом из состава лесфонда в категорию земель промышленности. Необходимая документация на перевод уже готова и находится на утверждении в Минприроды Карелии. Позже ее передадут на федеральный уровень, для непосредственного решения вопроса, уточнили в региональном правительстве.



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«По поручению главы Карелии на организацию первичной очистки выделены средства из бюджета республики. На них приобретут и смонтируют установку, которая избавит поступающую воду от крупных фракций отходов, примесей и песка. Проектирование объекта начнется сразу после выделения земли под его строительство», — пишут на сайте правительства республики.

Власти Карелии напомнили, что для соблюдения требований пожарной безопасности и размещения вторичных отстойников очищенной воды в Медвежьегорске потребовался земельный участок большей площади, чем планировалось изначально. Как выяснилось, несколько гектаров необходимой земли оказались на территории лесфонда. В мае глава Карелии Артур Парфенчиков поручил ускорить формирование участка.

Ранее сообщалось, Онежское озеро в Карелии замусорено пластиком, как реки в Китае.