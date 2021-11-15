Власти Карелии сообщили о появлении 12 новых инвестпроектов в регионе

Минэк республики сообщил о 12 новых инвестиционных проектах, которые приняты на сопровождение в Корпорацию развития Карелии.

Двенадцать компаний презентовали инвестиционные проекты в различных сферах деятельности, которые смогут предоставить 359 новых рабочих мест. Общий объем инвестиций данных проектов составит 1 200 млн руб. Об этом информирует Минэк, подводя итоги заседания рабочей группы по содействию в привлечении инвестиций в экономику республики.

Сообщается, что шесть проектов — это резиденты Арктической зоны, которые презентовали свои проекты с общим объемом инвестиций в размере не менее 600 млн рублей. Предполагается, что в случае их реализации будет создано 156 дополнительных рабочих мест в Кемском и Беломорском районах.

В их числе проекты по строительству пункта технического осмотра транспортных средств в Костомукше, туристический центр в Кеми, организация активных видов отдыха в Беломорском районе, а также проекты по комплексному развитию добычи и транспортировки щебня в Беломорске.

Ранее сообщалось, что власти намерены создать в Карелии центр привлечения иностранных инвестиций за 5 млн рублей.