Власти Карелии разрешили охотникам убить 647 медведей

В республике установлены лимиты и квоты на добычу бурого медведя.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о лимитах и квотах на добычу бурого медведя на период с 1 августа 2023 года по 1 августа 2024 года. Как следует из губернаторского распоряжения, в течение года охотникам в республике разрешено убить 647 медведей, что составляет около 12,5% их численности. Об этом сообщает «МК в Карелии».

Кому достались самые большие квоты на добычу кололапых, читайте здесь.