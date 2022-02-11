Власти Карелии разрешили жителям использовать маткапитал на новые цели

Парламент Карелии сегодня принял законопроект о расширении сферы применения регионального материнского капитала.

Эти деньги можно будет использовать для газификации индивидуальных жилых домов.

«Президентом поставлена очень амбициозная задача довести газ до домовладений. На это направляются очень большие средства, проводятся большие работы. Срок — два года. По участку и внутридомовое оборудование должен провести сам собственник. Поэтому мы предлагаем расширить возможность использования регионального материнского капитала, чтобы у людей было больше возможностей подключиться к газу, перейти на более экономный способ отопления и обогрева воды», — пояснил депутат Алексей Хейфец.

Региональный материнский капитал выплачивается из бюджета Карелии дополнительно к федеральному маткапиталу. Размер выплат составляет 105 тыс. рублей. Их получают семьи при рождении (усыновлении) третьего и последующих детей.