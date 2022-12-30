Власти Карелии решили приватизировать часть электросетей, находящихся в госсобственности

Государственная компания «КарелЭнергоХолдинг», которой принадлежит часть объектов энергетики в Карелии, выставит их на продажу.

Правительство республики согласовало эту сделку.

Согласно постановлению правительства, планируется приватизация 80 объектов, в том числе, ЛЭП и трансформаторных подстанций в разных районах Карелии.

Заместитель министра строительства, ЖКХ и энергетики Павел Банковский в интервью «Столице на Онего» пояснил, что большинство этих объектов до 2015 года были бесхозными, пока их не передали в ведение ГУП «КарелЭнергоХолдинг». Предприятие привело их в порядок и сдавало в аренду частной компании. Срок аренды истек и компания не намерена его продлевать, поэтому власти республики решили выставить объекты на аукцион.

По словам Банковского, в ведении «КарелЭнергоХолдинга» остаются другие аналогичные объекты энергетики, и в перспективе они тоже будут переданы в аренду или приватизированы. По мнению министерства, содержанием сетей должны заниматься специализированные организации, которые имеют необходимое оборудование. У «КарелЭнергоХолдинга» такого оборудования нет.

По словам Банковского в введении «КарелЭнергоХолдинга» находится около 0,5% от всей протяженности электросетей республики. Остальное принадлежит частным компаниям.