Власти Карелии рассказали, когда начнется ремонт моста в центре Петрозаводска

В Минтрансе Карелии озвучили сроки ремонта оживленного моста.

В Министерстве дорожного хозяйства, транспорта и связи Республики Карелия отреагировали на вопрос петрозаводчанки относительно сроков начала ремонта моста на улице Мерецкова в центре карельской столицы. Ситуацию с ремонтом моста прокомментировала эксперт КУ РК «Управтодор РК».

«Реконструкция моста на улице Маршала Мерецкова через реку Лососинка будет проводиться в 2024–2026 годах. Заключение государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ планируется в ноябре 2023 года», — объяснила специалист.

По словам эксперта, закрыто движение по мосту будет только после открытия движения по другому мосту на улице Антикайнена, через реку Неглинка.