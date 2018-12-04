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Новости. Экономика
10:00, 04 Декабря 2018
фото: РИА Новости / Алексей Сухоруков

Власти Карелии снизили госдолг

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Государственный долг Карелии к декабрю текущего года снизился на 31% по сравнению с началом года.

Объем государственного долга на 1 декабря составил 17 235 млн рублей   и снизился по сравнению с началом года на  7 752 млн рублей, или  на 31%, в том числе в ноябре 2018 года на 1 000 млн рублей.

Снижение долга осуществлено как за счет поступления дополнительных налоговых и неналоговых доходов, так и в результате погашения в течение года дорогих кредитов за счет  временно свободных остатков средств на счете бюджета.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Чинуша
2018-12-04 10:06:40

"Власти Карелии снизили госдолг" , ну что же молодцы . И при этом угробили экономику , соцсферу и медицину и далее по списку .Заметка про Суоярви наглядный пример .
Гость
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