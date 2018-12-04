Власти Карелии снизили госдолг

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Государственный долг Карелии к декабрю текущего года снизился на 31% по сравнению с началом года.
Объем государственного долга на 1 декабря составил 17 235 млн рублей и снизился по сравнению с началом года на 7 752 млн рублей, или на 31%, в том числе в ноябре 2018 года на 1 000 млн рублей.
Снижение долга осуществлено как за счет поступления дополнительных налоговых и неналоговых доходов, так и в результате погашения в течение года дорогих кредитов за счет временно свободных остатков средств на счете бюджета.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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