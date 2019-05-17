Власти Карелии сняли ограничение на проезд грузовиков по ряду дорог

Потепление сократило сроки временного ограничения движения автотранспорта в Карелии, сообщили в региональном Минтрансе.

Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии с 17 мая сняло временное ограничение движения транспортных средств с осевой нагрузкой, превышающей 4 тонны, по ряду республиканских дорог. Причина - наступление благоприятных погодных условий. До этого трассы были подвергнуты комиссионному обследованию.

Решение Минтранса коснулось дорог в Олонецком, Питкярантском, Пудожском, Прионежском и Кондопожском районах. Полный список трасс, где сняты ограничения для проезда грузовиков, опубликован на сайте министерства.