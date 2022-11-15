Власти Карелии собираются увеличить долги бюджета перед банками

Объем кредитов в коммерческих банках для пополнения бюджета Карелии до конца года вырастет на 2 млрд рублей.

Это следует из проекта изменений в бюджете республики на 2022 год.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что эти кредиты нужны, чтобы сократить привлечение средств из другого источника пополнения казны — размещения государственных облигаций.

«На текущий период ставки купонного дохода (процентная ставка) по облигационным займам превышают процентные ставки по коммерческим кредитам, а прогнозируемые сроки погашения займов (амортизация) значительно короче, чем по кредитам кредитных организаций», — говорится в документе.

В результате этих изменений общий объем государственного долга не изменится.