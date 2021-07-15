Власти Карелии сократят число «ковидных» коек из-за стабилизации ситуации с коронавирусом

Власти региона намерены сократить число коек, развернутых для больных COVID-19, и переоборудовать их для оказания плановой медпомощи.

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что ситуация с коронавирусом в регионе находится на контролируемом уровне, что позволяет сократить часть коек, ранее развернутых для больных коронавирусом. Об этом губернатор заявил на заседании правительства республики в пятницу, 16 июля.

«Наша медицина справляется. И мы даже сейчас часть дополнительно запланированных под ковид коек вновь вернем в плановую медицину», — заявил Парфенчиков.

«В Пряже мы освобождаем койки реабилитации, которые под ковид были у нас развернуты, чтобы они уже оказывали ту необходимую помощь именно по постковидному синдрому. Ну и дальше смотрим по ситуации — наркологический, противотуберкулезный диспансер. Будем освобождать по мере улучшения ситуации, надеюсь», — рассказала первый заместитель министра здравоохранения республики Ольга Руотцелайнен.

Ранее сообщалось, что Минздрав связывает сложности с записью на прививку от ковида с дефицитом вакцины в Карелии.