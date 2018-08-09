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Новости. Общество
15:27, 09 Августа 2018

Власти Карелии сомневаются в необходимости строительства морского порта в Беломорске

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Власти Карелии до сих пор не нашли инвестора для строительства глубоководного морского порта в Беломорске, при этом усомнились в его необходимости.

Девятого августа на заседании правительства Карелии депутат Госдумы России Валентина Пивненко задала вопрос о перспективах строительства глубоководного морского торгового порта в Беломорске. Согласно имеющейся у депутата справке, объект стоимостью 16,6 млрд рублей должен быть возведен в период с 2019 по 2024 г.г.

"А кто инвестор у нас?", - поинтересовалась Пивненко.

Чем мотивировала свой вопрос депутат и подробнее о ситуации в целом, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Zim
2018-08-09 16:58:13
Глубоководный порт в Беломорске? В Рабочегстровске? Это там где при Худилайнене заинтересованные лица землю прикупили?
однозначно
2018-08-09 16:54:51
Опять вы всё перепутали.
1. Нет такой категории - "Власти Карелии". Власть принадлежит народу и он её делегирует. Непонятно кому, но это проблемы электората.
2. Глубоководный порт планировался в Кеми. Худилайнен, я правильно сказал?
Саныч
2018-08-09 16:32:44
Пока пивненки сидят в госдуме - нихрена строиться не будет.
pupsik
2018-08-09 16:04:17
а где-нибудь справочку бы почитать - что в Карелии по производственным мощностям создано, хотя бы с 2010 года?
mentor
2018-08-09 15:32:26
Вот пусть те сто тысяч китайских туристов, "спрогнозированных" карельской Голововушкой, и инвестируют и построят.
Гарик
2018-08-09 15:32:02
Если власти сомневаются и если денег у них как у латыша , так и строить не надо . На халяву ничего не бывает .
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