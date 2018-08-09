Власти Карелии сомневаются в необходимости строительства морского порта в Беломорске

Власти Карелии до сих пор не нашли инвестора для строительства глубоководного морского порта в Беломорске, при этом усомнились в его необходимости.

Девятого августа на заседании правительства Карелии депутат Госдумы России Валентина Пивненко задала вопрос о перспективах строительства глубоководного морского торгового порта в Беломорске. Согласно имеющейся у депутата справке, объект стоимостью 16,6 млрд рублей должен быть возведен в период с 2019 по 2024 г.г.

"А кто инвестор у нас?", - поинтересовалась Пивненко.

Чем мотивировала свой вопрос депутат и подробнее о ситуации в целом, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".