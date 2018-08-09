15:27, 09 Августа 2018
Власти Карелии сомневаются в необходимости строительства морского порта в Беломорске
По теме
Загрузка...
Власти Карелии до сих пор не нашли инвестора для строительства глубоководного морского порта в Беломорске, при этом усомнились в его необходимости.
Девятого августа на заседании правительства Карелии депутат Госдумы России Валентина Пивненко задала вопрос о перспективах строительства глубоководного морского торгового порта в Беломорске. Согласно имеющейся у депутата справке, объект стоимостью 16,6 млрд рублей должен быть возведен в период с 2019 по 2024 г.г.
"А кто инвестор у нас?", - поинтересовалась Пивненко.
Чем мотивировала свой вопрос депутат и подробнее о ситуации в целом, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
По теме
Выбор читателей
04.08.2018, 10:27
05.08.2018, 08:40
07.08.2018, 15:05
08.08.2018, 10:55
07.08.2018, 11:30
Аналитика
Сегодня 10:09
Обществоведение
О главном вопросе последних недель поспорили на заседании Республиканской трехсторонней комиссии.
07.08.2018 13:09
31.07.2018 10:32
30.07.2018 12:59
26.07.2018 16:40
Чтиво
08.08.2018 10:55
Без политики
В погоне за новейшими методами лечения, модными диетами многие забывают о самых базовых потребностях, заложенных самой природой для правильной работы организма.
03.08.2018 12:21
30.07.2018 11:24
26.07.2018 12:09
Медиа
Сегодня 10:45
Опрос
Где нужно установить памятник ювелиру Фаберже Михаилу Перхину?
Комментарии