Власти Карелии совместно с УФАС и прокуратурой будут жестко реагировать на рост цен

Вице-спикер парламента Карелии Илья Раковский прокомментировал ситуацию с борьбой с ростом цен в республике.

Власти Карелии еженедельно ведут мониторинг роста розничных цен. Результаты исследования говорят о том, что санкции, которые введены против России, не сказались на стоимости продуктов и других жизненно важных групп товаров. Отмечается лишь рост цен на бытовую технику и айфоны. Об этом сообщил вице-спикер парламента Карелии Илья Раковский.

«Мы постоянно на связи с заместителем премьер-министра Карелии по вопросам экономики Дмитрием Родионовым. Держим на контроле ситуацию с ростом цен. Наша задача не допустить резкого скачка стоимости продуктов, лекарств и других жизненно важных групп товаров. Сегодня нет оснований для паники», — уверен Илья Раковский.

Как отметил депутат заместитель председателя Законодательного собрания Карелии, вопросами, которые возникли с ростом цен на стройматериалы, занимается антимонопольная служба и прокуратура республики. В отношении руководителя одного из строительных гипермаркетов уже внесено предостережение.

«Тех, кто будет необоснованно завышать цены, ждет наказание. Власти республики совместно с УФАС и прокуратурой республики будут жестко реагировать на подобные ситуации. Если жители республики увидят, что в магазинах стоимость товаров выросла, они всегда могут обратиться к депутатам карельского парламента. Будем разбираться по каждому сигналу», — подытожил Илья Раковский.