Власти Карелии уменьшили лимит на добычу лосей

В прошлом году лимит оказался освоен только на 70%.

Правительство Карелии установило лимит на добычу лосей в республике на ближайший год. В сравнении с прошлым годом этот лимит уменьшен с 863 до 778 особей, что составляет чуть более 4% от всей численности карельских лосей. Согласно правительственным данным, прошлогодний лимит оказался освоен в республике только на 70%.

Кроме того, республиканские власти распределили квоты на добычу лосей по охотничьим угодьям. Самая большая из них – на 77 особей – определена для общедоступных охотничьих угодий Лоухского района. Среди охотничьих угодий, закрепленных за общественными организациями и частными фирмами, крупные квоты получили Пудожское районное общество охотников и рыболовов – на 54 особи, а также Союз охотников и рыболовов в Лахденпохском районе – на 27 особей.