Власти Карелии усиливают охрану границы с Финляндией с помощью народных дружин

Республика Карелия приступает к созданию народных дружин для усиления охраны государственной границы с Финляндией.

В Карелии создаются народные дружины, члены которых будут оказывать содействие пограничным службам в охране рубежей с Финляндией. Как сообщил агентству ТАСС глава региона Артур Парфенчиков, к этой работе привлекают местных жителей, которые отлично знают особенности приграничной территории.

— Мы сейчас работаем над процессом возвращения со службы срочников, активно взаимодействуем с пограничным управлением, организуем шефство. Мы формируем народные дружины, то есть тех, кто помогает пограничникам, кто хорошо знает территорию и ориентируется на местности, — сказал он.Парфенчиков уточнил, что власти активно взаимодействуют с Пограничным управлением, в том числе в вопросах организации шефской поддержки. Параллельно в приграничье реализуется масштабная программа по развитию инфраструктуры, расширенная по поручению президента России Владимира Путина до 2030 года. В рамках этих программ ведется ремонт и строительство социально значимых объектов — школ, медучреждений, культурных центров.

Тем временем забор на восточной границе Финляндии стал неожиданной достопримечательностью для туристов.