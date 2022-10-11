Власти Карелии установили требования по сохранению места захоронения жертв политических репрессий

Управление по охране объектов культурного наследия Карелии установило требования по использованию территории места захоронения жертв политических репрессий в урочище Сандормох.

Это следует из приказа руководителя Управления об определении границ участка от 16 декабря 2022 года.

«В целях обеспечения сохранности особенностей объекта культурного наследия — „Место захоронения жертв политических репрессий“ 1937–1939 г.г… установлен единый режимный участок», — говорится в документе.

В границах участка разрешается проведение работ по сохранению памятников и ансамблей, капитальный ремонт и ограниченное строительство при условии сохранения особенностей места, ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей целям его сохранения.

В урочище Сандармох в окрестностях города Медвежьегорска в 1937–1939 годах были расстреляны более 6 тысяч человек. В 2000 году этому месту присвоен статус объекта культурного наследия.