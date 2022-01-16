Власти Карелии установили зоны охраны для одной из старейших часовен Заонежья

Вблизи деревянного памятника запрещены капитальное строительство, размещение киосков и автостоянок.

Правительство Карелии установило зоны охраны для одной из старейших деревянных памятников Заонежья – часовни Георгия Змееборца в деревне Усть-Яндома. Кладбищенская часовня была построена в XVII-XVIII веках и относится к объектам культурного наследия федерального значения.

В охранной зоне памятника запрещены капитальное строительство и размещение высотных мачтовых конструкций, киосков и автостоянок. а также высадка деревьев, препятствующих видовому раскрытию памятника. Кроме того, в зоне регулируемой застройки нельзя использовать высокие ограждения, крыши с башенками и шпилями и нетрадиционную, яркую окраску зданий.