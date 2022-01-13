Власти Карелии установили зоны охраны для Петропавловской церкви в поморском селе Вирма

Деревянный храм XVII столетия является объектом культурного наследия федерального значения.

Правительство Карелии установило зоны охраны для Петропавловской церкви XVII столетия в поморском селе Вирма, которая считается объектом культурного наследия федерального значения. Согласно правительственному постановлению, значительная часть территории села, прилегающей к деревянному храму, попала в зоны охраняемого природного ландшафта и регулируемой застройки.

В сохранившейся исторической части Вирмы запрещены капитальное строительство и размещение высотных мачтовых конструкций, а также высадка деревьев, препятствующих видовому раскрытию памятника. Кроме того, в зоне регулируемой застройки нельзя использовать высокие ограждения, крыши с башенками и шпилями и нетрадиционную, яркую окраску зданий.

Церковь Петра и Павла в поморском селе Вирма относится к редкому для Карелии типу кубоватых храмов и считается одним из старейших памятников деревянного зодчества в республике.