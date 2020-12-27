Власти Карелии в 2020 году направили из бюджета полмиллиарда рублей на поддержку бизнеса

Объем бюджетных субсидий малому и среднему предпринимательству в Карелии в 2020 году составил почти полмиллиарда рублей.

Об этом сообщила пресс-служба министерства экономического развития республики.

"Предпринимателям и юридическим лицам оказана поддержка на более чем 400 млн. рублей. Еще порядка 48 млн. предприниматели получат до конца года", - говорится в сообщении.

В течение года субсидии получили почти 1,5 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса.

На какие цели они тратили бюджетные деньги, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".